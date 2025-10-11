به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس نیوز، مقامات آمریکا اعلام کردند که در تیراندازی اوایل صبح امروز شنبه در للاند واقع در ایالت می سی سی پی، ۴ نفر کشته و حداقل ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند.

جان لی، شهردار للاند به سی بی اس نیوز گفت که تیراندازی حوالی نیمه شب رخ داده و ۴ نفر از مجروحان با بالگرد به بیمارستان‌های محلی منتقل شده‌اند.

هنوز اطلاعات دقیقی در مورد وضعیت آنها در دست نیست.

هیچ مظنونی در بازداشت نیست و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

شهردار للاند گفت که تیراندازی در یک خیابان اصلی در مسیر بازگشت دانش‌آموزان آمریکایی از مسابقه ورزشی رخ داده است.

ظاهراً قرار بود دبیرستان للاند یک بازی برگشت مقابل دبیرستان چارلستون برگزار کند که در مسیر بازگشت این حادثه روی داد.