۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۵

تیراندازی در می‌سی‌سی‌پی آمریکا با ۴ کشته و ۱۲ زخمی

در حادثه تیراندازی در شهر للاند در می‌سی‌سی‌پی آمریکا، ۴ نفر کشته و ۱۲ تن زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس نیوز، مقامات آمریکا اعلام کردند که در تیراندازی اوایل صبح امروز شنبه در للاند واقع در ایالت می سی سی پی، ۴ نفر کشته و حداقل ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند.

جان لی، شهردار للاند به سی بی اس نیوز گفت که تیراندازی حوالی نیمه شب رخ داده و ۴ نفر از مجروحان با بالگرد به بیمارستان‌های محلی منتقل شده‌اند.

هنوز اطلاعات دقیقی در مورد وضعیت آنها در دست نیست.

هیچ مظنونی در بازداشت نیست و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

شهردار للاند گفت که تیراندازی در یک خیابان اصلی در مسیر بازگشت دانش‌آموزان آمریکایی از مسابقه ورزشی رخ داده است.

ظاهراً قرار بود دبیرستان للاند یک بازی برگشت مقابل دبیرستان چارلستون برگزار کند که در مسیر بازگشت این حادثه روی داد.

    • IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      1 0
      پاسخ
      امن ترین کشور جهان است هر روز ده ها نفر کشته میشوند
      • جواد حسین زاده IR ۲۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
        0 0
        در کشور آمریکا چون داشتن اسلحه مجوز نمی خواهد مردم آمریکا از اسلحه استفاده می کنند
    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      1 0
      پاسخ
      دموکراسی باعث بدبختی و بیچارگی کشورهای غربی شده است
    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      وحشی های غربی به جان هم افتاده اند

