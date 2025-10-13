  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۵

صادقی: سارقان اماکن خصوصی در گنبدکاووس دستگیر شدند

گنبد-فرمانده انتظامی شهرستان گنبدکاووس از دستگیری سارقان اماکن خصوصی در عملیات ماموران پاسگاه فجر این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادعلی صادقی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهرستان گنبدکاووس، بررسی موضوع با هدف کشف این سرقت‌ها در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس پاسگاه فجر با حضور در محل‌های وقوع سرقت و با بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی، ردپای پنج سارق حرفه‌ای را در رابطه با سرقت‌های به وقوع پیوسته را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی آنها را در یک عملیات موفق پلیسی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گنبدکاووس گفت: سارقان پس از بازسازی صحنه، در بازجویی‌های پلیس به ارتکاب هفت فقره سرقت اعتراف و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

