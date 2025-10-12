  1. استانها
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۸

قزلسفلی: انهدام باند سارقان اماکن خصوصی در مینودشت

مینودشت-سرپرست انتظامی مینودشت از انهدام باند سارقان اماکن خصوصی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یعقوب قزلسفلی اظهار کرد: بدنبال وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی در سطح شهرستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار واحد تجسس کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

وی افزود: اقدامات تخصصی پلیس در این راستا آغاز و سرانجام مأموران با اشراف اطلاعاتی موفق شدند اعضای باند سه نفره سارقان را شناسایی و طی عملیاتی آنان را دستگیر کنند.

سرپرست انتظامی مینودشت گفت: متهمان در تحقیقات به عمل آمده به ۱۰ فقره سرقت اقرار کردند.

قزلسفلی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

