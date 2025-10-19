https://mehrnews.com/x39mrK ۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۲ کد خبر 6627775 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۲ بسته خبری شبانه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 9 MB کد خبر 6627775 کپی شد مطالب مرتبط اسحاقی: بیش از ۲۶۰هزارلیتر سوخت قاچاق دراستان سیستان و بلوچستان کشف شد سردار دلیری: ۲۶۰ کیلوگرم مواد مخدر در خاش کشف شد بسته خبری ۲۷ مهر ماه خبرگزاری مهر کردستان بیانیه قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در خصوص ترور بزرگان اهل سنت سیستان وبلوچستان؛ سرزمین شگفتیها در انتظار قاب دوربین ها قلعه ناصری ایرانشهر؛ نماد تاریخ بلوچستان که نیازمند توجه است برچسبها بسته خبری زاهدان خبرگزاری مهر
نظر شما