سردار دلیری: ۲۶۰ کیلوگرم مواد مخدر در خاش کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: مأموران یگان تکاوری ۱۰۸ شهرستان خاش با اشراف اطلاعاتی از محل نگهداری مقدار قابل توجهی مواد مخدر در یکی از محلات شهرستان خاش مطلع و پس از هماهنگی‌های لازم به محل اعزام شدند.

جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: مأموران در بازرسی تخصصی از محل موفق به کشف ۱۶۶ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک، ۹۴ کیلو و ۴۰۰ گرم مرفین به همراه یک قبضه اسلحه دراگانوف به همراه خشاب و مهمات و ۲ قبضه اسلحه مینی کلاش به همراه ۱۱ تیغه خشاب و مهمات شدند.

وی با اشاره به اینکه تلاش برای دستگیری سوداگران مرگ ادامه دارد؛ از خانواده‌ها خواست: ضمن مراقبت از فرزندان شأن هرگونه موارد مشکوک را به پلیس گزارش و در ساختن جامعه‌ای امن و به دور از مواد خانمان سوز مخدر مشارکت داشته باشند.