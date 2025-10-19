  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۸

سردار دلیری: ۲۶۰ کیلوگرم مواد مخدر در خاش کشف شد

سردار دلیری: ۲۶۰ کیلوگرم مواد مخدر در خاش کشف شد

زاهدان - جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف ۲۶۰ کیلوگرم از انواع مواد مخدر و ۲ قبضه سلاح توسط یگان تکاوری شهرستان خاش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: مأموران یگان تکاوری ۱۰۸ شهرستان خاش با اشراف اطلاعاتی از محل نگهداری مقدار قابل توجهی مواد مخدر در یکی از محلات شهرستان خاش مطلع و پس از هماهنگی‌های لازم به محل اعزام شدند.

جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: مأموران در بازرسی تخصصی از محل موفق به کشف ۱۶۶ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک، ۹۴ کیلو و ۴۰۰ گرم مرفین به همراه یک قبضه اسلحه دراگانوف به همراه خشاب و مهمات و ۲ قبضه اسلحه مینی کلاش به همراه ۱۱ تیغه خشاب و مهمات شدند.

وی با اشاره به اینکه تلاش برای دستگیری سوداگران مرگ ادامه دارد؛ از خانواده‌ها خواست: ضمن مراقبت از فرزندان شأن هرگونه موارد مشکوک را به پلیس گزارش و در ساختن جامعه‌ای امن و به دور از مواد خانمان سوز مخدر مشارکت داشته باشند.

کد خبر 6627572

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها