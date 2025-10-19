  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۱

اسحاقی: بیش از ۲۶۰هزارلیتر سوخت قاچاق دراستان سیستان و بلوچستان کشف شد

زاهدان - فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی در استان طی ۴ روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی در استان طی ۴ روز گذشته خبر داد و گفت: مأموران انتظامی استان در اجرای این طرح از ۲۳ دستگاه خودرو، بیش از ۲۶۱ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع کشف که ارزش ریالی آن بنا بر نظریه کارشناسان ۱۳۰ میلیارد ریال برآورد و ۲۳ متهم نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه متهمان دستگیر شده در این طرح جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، افزود: پلیس همواره در جهت برخورد با متخلفان و قاچاقچیان سوخت و سرمایه‌های ملی در حال مبارزه است و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهد شد.

