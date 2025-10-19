کرمان برای میزبانی اجلاس سازمان جهانی گردشگری اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه اجلاس جهانی گردشگری در شهر آنجی چین، محمدعلی طالبی استاندار کرمان و هیات همراه از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با «زوراب پولولیکا شویلی»، رئیس سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار راه‌های توسعه همکاری‌های مشترک میان استان کرمان و سازمان جهانی گردشگری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

استاندار کرمان در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان کرمان در حوزه گردشگری، از آمادگی کامل کرمان برای میزبانی یکی از اجلاس‌های آینده سازمان جهانی گردشگری خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این پیشنهاد پس از بررسی‌های لازم از سوی UNWTO نهایی شود.