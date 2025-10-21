به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در دیدار با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شانگ های چین، توسعه گردشگری را یکی از جهت‌گیری‌های عمده استان کرمان عنوان کرد و با بیان اینکه در قالب شعار "لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵"، برنامه منسجمی تدوین شده است، گفت: با نگاه به تقویت زیرساخت‌ها و برگزاری رویدادهای متنوع گردشگری، به دنبال آن هستیم که کرمان را جزو استان‌های برتر جذب گردشگر داخلی و خارجی قرار دهیم.

استاندار کرمان با اشاره به راهبرد دیپلماسی بین‌المللی با نگاه تقویت گردشگری در استان کرمان تصریح کرد: نگاه به کشور چین در حوزه گردشگری باید پررنگ باشد.

وی ادامه داد: در مقدمه این کار، همایش ملی بوم‌گردی‌ها به میزبانی کرمان برگزار شد، ضمن آنکه همایش «بم، پایتخت همدلی جهانی» را در ایام سالگرد زلزله بم با حضور نمایندگان ۴۰ کشور یاری‌رسان به زلزله‌زدگان، را نیز خواهیم داشت.