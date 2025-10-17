طالبی: کرمان نخستین استان دارای تمامی عناوین جهانی گردشگری در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در گفت‌وگویی تصویری از کشور چین و در حاشیه اجلاس سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)، با اشاره به انتخاب روستای شفیع‌آباد شهداد به عنوان بهترین روستای گردشگری جهان در سال ۲۰۲۵، این موفقیت را افتخاری بزرگ برای ایران و استان کرمان دانست.

وی با بیان اینکه امسال ایران با انتخاب سه روستا از سوی سازمان جهانی گردشگری، موفقیت چشمگیری در عرصه بین‌المللی کسب کرد افزود: استان کرمان نیز با انتخاب روستای شفیع‌آباد شهداد به عنوان بهترین روستای گردشگری جهان، اکنون مجموعه‌ای کامل از عناوین جهانی را در اختیار دارد.

وی با اشاره به بناهای تاریخی، باغ‌ها و قنوات ثبت جهانی، شهر جهانی و امروز نیز روستای جهانی گردشگری از استان کرمان؛ ادامه داد: کرمان نخستین استان کشور است که تمامی این افتخارات جهانی را به‌طور هم‌زمان داراست.

طالبی، انتخاب روستای شفیع‌آباد شهداد را گواه ظرفیت‌های عظیم گردشگری و فرهنگی استان کرمان عنوان کرد و گفت: بر همین اساس، شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» را برای جهت‌گیری آینده گردشگری استان تعریف کرده‌ایم.

مقام عالی دولت در استان کرمان با اشاره به نشست برگزارشده با رئیس سازمان جهانی گردشگری گفت: امشب (به وقت چین) جلسه‌ای با رئیس سازمان جهانی گردشگری برگزار شد و مباحث متعددی در زمینه همکاری‌های آینده مطرح گردید.

وی ادامه داد: در این دیدار، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پیشنهاد برگزاری یکی از اجلاس‌های آتی سازمان جهانی گردشگری در ایران را مطرح کرد و ما نیز آمادگی کامل استان کرمان برای میزبانی این رویداد بین‌المللی را اعلام نمودیم که امیدواریم این موضوع نهایی شود.

استاندار کرمان درباره نقش زنان در انتخاب روستای شفیع‌آباد نیز گفت: یکی از شاخصه‌های اصلی سازمان جهانی گردشگری در انتخاب روستاهای برتر، توجه به پایداری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

وی افزود: سهم فعال و تأثیرگذار زنان روستای شفیع‌آباد شهداد در حوزه‌های مختلف، یکی از عوامل اصلی موفقیت این روستا در سطح جهانی بود. در واقع، ثبت جهانی شفیع‌آباد به عنوان روستای برتر گردشگری جهان در سال ۲۰۲۵، مرهون تلاش و مشارکت زنان این روستاست.

استاندار کرمان همچنین با اشاره به انتخاب «مرضیه جعفری» به عنوان مربی برتر فوتبال زنان آسیا در سال ۲۰۲۵ اظهار داشت: این موفقیت نیز افتخاری بزرگ برای کرمان و بانوان ایرانی است که به ایشان تبریک می‌گویم.

وی خاطر نشان کرد: امروز استان کرمان با دارا بودن بالاترین نرخ مدیران زن در کشور، نشان داده است که زنان این سرزمین از شایستگی، توانمندی و ظرفیت بالایی برای نقش‌آفرینی در توسعه استان و کشور برخوردارند.