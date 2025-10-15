استاندار کرمان: گسترش گردشگری کرمان نیازمند توسعه شبکه ریلی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: برای گسترش حوزه گردشگری کرمان، نیازمند توسعه شبکه ریلی و افزایش تعداد قطارها متناسب با نیاز استان هستیم.

وی از آغاز مطالعات راه‌آهن «رفسنجان –انار –یزد» به‌عنوان گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های استان کرمان خبر داد و افزود: راه‌اندازی مسیر قطار گردشگری بین کرمان و یزد می‌تواند موجب رونق گردشگری بین دو استان شود.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل ریلی استان کرمان گفت: به درخواست مردم استان کرمان، یک قطار چهارستاره پلاس به مسیر ریلی کرمان اضافه شده است.

جبار ذاکری، افزود: با مالکان شرکت جوپار نیز برای سرمایه‌گذاری در بخش مسافری و باری مذاکراتی انجام شده و امیدواریم این همکاری‌ها منجر به توسعه بیشتر خدمات ریلی در استان شود.

وی از افزایش عملکرد بار در راه‌آهن کرمان خبر داد و ابراز امیدواری کرد این روند صعودی در آینده ادامه یابد.