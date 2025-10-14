طالبی: جشنواره ها کرمان را به شهر رویداد محور ایران تبدیل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر سه شنبه در مراسم افتتاحیه سومین جشنواره ملی نان با شعار «نان و ایران؛ سر یک سفره‌ایم» گفت: احترام به نان و حفظ حرمت آن از کودکی به همه ما آموزش داده شده و چنین جشنواره‌هایی می‌تواند به حفظ آن جایگاه در باورهای ما کمک و از بعد اقتصادی و اجتماعی نیز شاهد نتایج و دستاوردهای خوبی باشیم.

وی افزود: رویش چنین رویدادهایی در کرمان می‌تواند استان را در کنار ظرفیت‌های بی‌نظیر و بی‌بدیل به یکی از شهرهای رویداد محور در ایران تبدیل کند.

استاندار کرمان به مکان برگزاری این جشنواره نیز اشاره داشت و گفت: این مکان استثنایی‌ترین مکان در کشور به لحاظ برخورداری از ظرفیت‌های بی‌بدیل گردشگری و مذهبی است.

طالبی، گفت: وجود بناهای باستانی، تاریخی و جنگل زیبا، این منطقه را به یکی از مقاصد اصلی گردشگری ایران تبدیل می‌کند و به کمک و همراهی همه این ظرفیت‌ها؛ حرف‌های زیادی برای آینده گردشگری ایران خواهد داشت.

استاندار کرمان با بیان اینکه کرمان گوهر درخشان در سپهر اقتصاد و گردشگری ایران است اظهار داشت: چنین رویدادهایی می‌تواند به شناخت هرچه بهتر استان و معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر آن کمک کند.

وی با بیان این مطلب که جشنواره نان دقیقاً منطبق بر ظرفیت‌های استان است، اظهار داشت: در حوزه نان بهترین و متنوع‌ترین نان‌ها را در سراسر استان داریم که توانایی تبدیل به رویداد جذاب گردشگری را دارد.

طالبی، تصریح کرد: برای تحقق سند «کرمان برفراز» و شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» نیازمند رویدادهای متنوع گردشگری هستیم.

وی با بیان این مطلب که هم‌افزایی بی‌نظیری در استان برای تعریف و پیگیری رویدادهای متنوع گردشگری به وجود آمده است افزود: این رویدادها می‌تواند کرمان را در کانون گردشگری کشور قرار داده و شاهد شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری باشیم.

