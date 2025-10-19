جهانی: عملیات تعریض کمربندی تهران با اعتبار ۴۰۰ میلیارد در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد جهانی، در جمع خبرنگاران، از پیشرفت ۷۰ درصدی عملیات تعریض و روکش آسفالت محور کمربندی دوم در محدوده میدان غنیآباد تا بزرگراه امام رضا (ع) خبر داد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران با اعلام این خبر اظهار داشت: پروژه تعریض و روکش آسفالت محور کمربندی دوم از میدان غنیآباد تا بزرگراه امام رضا (ع) به طول سهونیم کیلومتر و با اعتباری بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال در حال اجراست و تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی با اشاره به اهمیت این محور در تردد مردم و جابهجایی کالا افزود: هدف از اجرای طرح، ارتقای کیفیت روسازی مسیر، افزایش ایمنی تردد، تسهیل عبور و مرور شهروندان و حذف یکی از گرههای ترافیکی مهم مسیر کمربندی دوم به بزرگراه امام رضا (ع) است.
جهانی تصریح کرد: با انجام عملیات خاکبرداری، زیرسازی و اصلاح هندسی مسیر، همچنین اجرای لایههای آسفالت و بهسازی روسازی، شرایط تردد وسایل نقلیه بهویژه در ساعات پرترافیک بهطور چشمگیری بهبود خواهد یافت و رضایتمندی کاربران جادهای افزایش مییابد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران در پایان تأکید کرد: با برنامهریزیهای انجامشده، عملیات اجرایی این محور در کوتاهترین زمان ممکن به اتمام میرسد و بهرهبرداری از آن نقش مؤثری در ارتقای ایمنی و بهبود زیرساختهای حملونقل در استان تهران خواهد داشت.
