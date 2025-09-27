آغاز بهسازی محور روستایی قباد بزن – میم قم با اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریالی

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مرادی کوشکی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران، از آغاز عملیات اجرایی پروژه بهسازی محور روستایی قباد بزن – میم در شهرستان کهک خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای ایمنی و صیانت از راههای روستایی استان در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس اداره نگهداری راههای فرعی و روستایی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قم در تشریح جزئیات این پروژه اظهار کرد: این محور کوهستانی که بیش از ۳.۸ کیلومتر طول دارد، در قالب اجرای دو لایه روکش آسفالت، تعریض، لکهگیری و اصلاح نقاط تخریبشده بهسازی خواهد شد.
مرادی کوشکی با اشاره به موقعیت خاص شهرستان کهک گفت: این منطقه به دلیل شرایط جغرافیایی خود، از نقاط ییلاقی استان قم محسوب میشود و باغات گسترده میوه در آن وجود دارد؛ بنابراین علاوه بر اهمیت گردشگری، نقش بسزایی در تولید و صدور محصولات باغی استان دارد.
رئیس اداره نگهداری راههای فرعی و روستایی ادامه داد: حجم بالای تردد در این مسیر، بهویژه در ایام تعطیل سال و همچنین در شرایط بارش برف و باران، ضرورت اجرای طرحهای بهسازی را دوچندان کرده است. بر همین اساس، اداره کل راهداری هر ساله اقداماتی در جهت ارتقای ایمنی و نگهداری این محور انجام میدهد.
وی افزود: در جریان بازدیدهای میدانی کارشناسان، نقاط آسیبدیده و پرخطر این محور شناسایی و در چارچوب این پروژه در حال بهسازی است تا کاربران جادهای با امنیت و آرامش بیشتری تردد کنند.
مرادی کوشکی میزان اعتبار تخصیصیافته به این طرح را بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: منابع مالی این پروژه از محل اعتبارات سازمان راهداری و حملونقل جادهای تأمین شده است.
وی همچنین درباره زمان تکمیل پروژه تصریح کرد: با تلاش گروههای اجرایی، پیشبینی میشود عملیات بهسازی تا پایان مهرماه امسال به اتمام برسد و مسیر بهطور رسمی مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
این مقام مسئول در توضیح اهمیت محور قباد بزن – میم خاطرنشان کرد: این مسیر به عنوان راه ارتباطی ۹ روستای شهرستان کهک عمل میکند و اجرای طرح بهسازی آن نقش مستقیمی در سهولت تردد ساکنان و دسترسی آسانتر آنان به مرکز شهرستان و استان خواهد داشت.
