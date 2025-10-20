ملیحه یغمایی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ثبتنام نامزدهای سومین دوره انتخابات تعیین نمایندگان سازمانهای مردمنهاد (سمنها) در شورای توسعه و حمایت در سطوح ملی، استانی و شهرستانی از ۲۶ مهر آغاز شده است.
وی افزود: این انتخابات با هدف تقویت نقشآفرینی سمنها در تصمیمسازیهای کلان اجتماعی، توسعه مشارکت مدنی و ارتقای جایگاه نهادهای مردمی برگزار میشود.
یغمایی با دعوت از همه سمنهای واجد شرایط برای مشارکت گسترده در این انتخابات گفت: حضور فعال سازمانهای مردمنهاد میتواند به تقویت همافزایی و همکاریهای میانبخشی در مسیر توسعه اجتماعی استان و کشور کمک کند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان شمالی خاطرنشان کرد: ثبتنام از نامزدهای نمایندگی این انتخابات تا روز سهشنبه، ۳۰ مهر، ادامه دارد و داوطلبان برای کسب اطلاعات تکمیلی میتوانند به پرتال وزارت کشور به نشانی moi.ir/x۴pdG مراجعه کنند.
