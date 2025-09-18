ملیحه یغمایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان رصد اجتماعی گستره استانی آسیبها را اعلام کرده اما اطلاعات دقیق و جزئی برای شهرستانها و نقاط مختلف به دست نیامده است.
وی افزود: در مراحل نهایی تدوین اطلس آسیبهای اجتماعی استان هستیم و تلاش میکنیم این اطلس بهصورت نقطهای وضعیت هر شهرستان را مشخص کند و نشان دهد کدام آسیبها برای مداخله در اولویت هستند.
مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان شمالی بیان کرد: بر اساس این دادهها دستور کار مشخصی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده و انتظار میرود گزارش اقدامات آنها ارائه شود.
