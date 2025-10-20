  1. استانها
زهدی: عرضه گاز طبیعی فشرده موجب صرفه‌جویی ۴۱ میلیون لیتر بنزین شد

بجنورد- مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان شمالی گفت: در نیمه نخست سال جاری ۲۸ میلیون مترمکعب گاز طبیعی فشرده در استان عرضه شده که معادل صرفه‌جویی ۴۱ میلیون لیتر بنزین است.

به گزارش خبرنگار مهر، شادمهر زهدی صبح دوشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: تعداد تأسیسات گاز مایع در استان ۶ باب بوده و ۶ جایگاه دیگر نیز در دست احداث است.

وی افزود: تعداد جایگاه‌های سوخت مایع ۵۷ جایگاه و تعداد جایگاه‌های CNG تک و دومنظوره ۲۹ جایگاه می‌باشد.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان شمالی با بیان اینکه در نیمه نخست سال جاری ۲۸ میلیون متر مکعب CNG عرضه شده است، یادآور شد: این میزان عرضه موجب صرفه‌جویی ۴۱ میلیون لیتری در مصرف بنزین شده است.

وی ادامه داد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۲۱۳ میلیون لیتر بنزین در حوزه حمل و نقل زمینی عرضه و ۶۷ هزار و ۸۴۳ لیتر نفتگاز مصرف شده است.

زهدی همچنین گفت: از ابتدای مهر ماه سال جاری سهمیه نفت سفید خانوارهای فاقد گاز با کارت سرپرست خانوار شارژ می‌شود و مقدار ۴۴ کیلوگرم سهمیه گاز مایع به‌صورت ماهیانه اختصاص یافته است که در صورت کمبود، ۲۰ درصد به سهمیه فعلی اضافه خواهد شد.

