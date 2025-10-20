به گزارش خبرنگار مهر، شادمهر زهدی صبح دوشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: تعداد تأسیسات گاز مایع در استان ۶ باب بوده و ۶ جایگاه دیگر نیز در دست احداث است.

وی افزود: تعداد جایگاه‌های سوخت مایع ۵۷ جایگاه و تعداد جایگاه‌های CNG تک و دومنظوره ۲۹ جایگاه می‌باشد.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان شمالی با بیان اینکه در نیمه نخست سال جاری ۲۸ میلیون متر مکعب CNG عرضه شده است، یادآور شد: این میزان عرضه موجب صرفه‌جویی ۴۱ میلیون لیتری در مصرف بنزین شده است.

وی ادامه داد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۲۱۳ میلیون لیتر بنزین در حوزه حمل و نقل زمینی عرضه و ۶۷ هزار و ۸۴۳ لیتر نفتگاز مصرف شده است.

زهدی همچنین گفت: از ابتدای مهر ماه سال جاری سهمیه نفت سفید خانوارهای فاقد گاز با کارت سرپرست خانوار شارژ می‌شود و مقدار ۴۴ کیلوگرم سهمیه گاز مایع به‌صورت ماهیانه اختصاص یافته است که در صورت کمبود، ۲۰ درصد به سهمیه فعلی اضافه خواهد شد.