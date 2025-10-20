مقابلی: انتخابات شوراهای اسلامی به صورت تمام الکترونیک برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول مقابلی در این زمینه افزود: این دوره از انتخابات از ثبت نام گرفته تا احراز هویت، اخذ رأی و شمارش آرا به صورت تمام الکترونیک دراستان برگزار میشود.
وی ادامه داد: ستاد انتخابات آذربایجان غربی براساس احکام صادره توسط استاندار از شهریور ماه امسال تشکیل و شروع به کارکرده است.
مقابلی با اشاره به اینکه مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات در استان فراهم شده است، تصریح کرد: ثبت نام انتخابات شوراها در ۴۸ شهر و حدود ۲ هزار و ۲۰۰ روستا انجام میشود.
رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی اظهار کرد: همزمان با انتخابات شوراها انتخابات میان دورهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه نقده و اشنویه برگزار میشود.
مقابلی اضافه کرد: براساس قانون انتخابات شوراها و ماده ۴۱ این قانون، مقامات و مشاغل همترازی که قصد داوطلبی درهفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر را دارند، تا پایان وقت امروز فرصت دارند از سمت خود استعفا کنند در غیر این صورت، امکان ثبتنام برای آنها وجود نخواهد داشت.
ثبت نام برای انتخابات شوراها از ۲۱ تا ۲۷ دی ماه انجام و انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا هم ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار میشود.
نظر شما