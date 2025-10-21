به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست «سه‌شنبه‌های تسهیلگری» که در سالن جلسات اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد، با تأکید بر ضرورت روان‌سازی مسیر سرمایه‌گذاری در خراسان شمالی اظهار کرد: عوامل کاهنده و بازدارنده سرمایه‌گذاری باید شناسایی و از میان برداشته شوند تا مسیر توسعه اقتصادی و حضور سرمایه‌گذاران در استان هموار شود.

وی با قدردانی از تلاش‌های برگزارکنندگان همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری افزود: برگزاری این همایش فراتر از انتظار بود و پژواک آمادگی استان برای جذب سرمایه‌گذاران در سطح کشور طنین‌انداز شده است.

نوری تصریح کرد: تحقق شعار سال و توسعه اقتصادی بدون همراهی اتاق بازرگانی و بخش خصوصی ممکن نیست و ما به اتاقی خلاق، فعال و پویا نیاز داریم تا ایده‌ها را به عمل تبدیل کند.

وی با انتقاد از بهره‌برداری ناکافی از ذخایر معدنی و سنگی خراسان شمالی تصریح کرد: با وجود ظرفیت‌های غنی معدنی، سهم استان در صادرات ناچیز است و این منابع می‌توانند به فرصت‌های اقتصادی و اشتغال‌زا تبدیل شوند، به شرط آنکه با برنامه‌ریزی دقیق از آنها استفاده شود.

نوری با اشاره به اولویت‌های مدیریت استان در حوزه سرمایه‌گذاری گفت: تسهیل فرآیندهای اداری و صدور مجوزهای بی‌نام از مهم‌ترین برنامه‌هاست. اعتبار، انرژی و منابع استان باید صرف تسریع امور سرمایه‌گذاران شود و هر مسئولی که با این رویکرد همراه نباشد، از چرخه اجرا کنار گذاشته خواهد شد.

وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند فرآیند مشخصی برای جذب و حمایت از سرمایه‌گذاران تعریف کنند. تاکنون در برخی حوزه‌ها اقدام مؤثری صورت نگرفته و این وضعیت باید تغییر کند.