جذب نیروی پرستاری باید به بهترین شکل انجام شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ارائه راهکارهایی با هدف جذب نیروی پرستاری را خواستار شد و گفت: با تامین زیرساخت‌ها این مسئله باید به بهترین شکل اجرایی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل قیداری، در جلسه‌ای که با حضور اعضای گروه فوق تخصصی خون اطفال برگزار شد، ضمن بررسی مشکلات، چالش‌ها و روند فعالیت‌های این گروه به ارائه راهکارها و پیشنهادهایی پرداخت.

وی با اشاره به اینکه باید مسائل و چالش‌ها خصوصا برای رزیدنت‌ها با تدابیر ویژه برطرف شود، ایجاد ساز و کاری با هدف جذب و تامین سرمایه‌های نیروی انسانی را خواستار شد.

قیداری با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل با مداخله مسئولان قابل اصلاح است، اضافه کرد: باید تجربیات مراکزی که عملکرد مناسب دارند ارزیابی و از آن استفاده شود.

وی اصل آموزش و تکریم دانش‌آموختگان را خواستار شد و افزود: بدون شک رفاهیات و توجه به نیازهای کادر سلامت در ارتقای خدمات باکیفیت‌تر مهم است؛ اما باید آموزش و تکریم نیروی انسانی نیز مورد توجه قرار گیرد.

قیداری با اشاره به اینکه باید در تمامی حوزه‌ها فرایندها اولویت‌دار باشد، اضافه کرد: ایجاد خدمت جدید نباید منجر به کوچک کردن خدمات قبلی شود.

وی با بیان اینکه حجم خدمات بخش خون بیمارستان کودکان مفید بسیار بالا است، تاکید کرد: با توجه به درمان‌های پیچیده و هزینه‌بر در این حوزه باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حاکمیتی و دانشگاهی تلاش شود که ارائه خدمات در بخش خون بی کم و کاست صورت گیرد.

قیداری تاکید کرد: باید چیدمان جدید رزیدنتی و برگزاری دوره‌های توانمندی در دستور کار باشد.

جذب اعضای هیئت علمی، اولویت‌بندی برای تامین تجهیزات، استفاده و جذب حمایت‌های خیرین حوزه سلامت از جمله مواردی بود که رییس دانشگاه در این نشست به آن اشاره کرد.

