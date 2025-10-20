آمادگی سازمان فناوری اطلاعات ایران برای هوشمندسازی ۳ روستای ثبت جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، به‌دنبال دستور وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد آمادگی دارد با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مشارکت بخش خصوصی، سه روستای ثبت جهانی کشور را به‌صورت کامل هوشمندسازی کند.

محمد محسن صدر، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران آمادگی دارد مطابق دستور وزیر محترم ارتباطات، با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سه روستای ثبت جهانی را با همکاری بخش خصوصی کاملاً هوشمندسازی کند تا بتوانیم ایران جان را به جهان بیشتر معرفی کنیم.

این اقدام در راستای توسعه گردشگری هوشمند و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و بومی ایران به جامعه جهانی انجام خواهد شد.