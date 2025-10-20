  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۱

آمادگی سازمان فناوری اطلاعات ایران برای هوشمندسازی ۳ روستای ثبت جهانی

آمادگی سازمان فناوری اطلاعات ایران برای هوشمندسازی ۳ روستای ثبت جهانی

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت:سازمان فناوری اطلاعات ایران آمادگی دارد مطابق دستور وزیر ارتباطات سه روستای ثبت جهانی کشور را به‌صورت کامل هوشمندسازی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، به‌دنبال دستور وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد آمادگی دارد با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مشارکت بخش خصوصی، سه روستای ثبت جهانی کشور را به‌صورت کامل هوشمندسازی کند.

محمد محسن صدر، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران آمادگی دارد مطابق دستور وزیر محترم ارتباطات، با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سه روستای ثبت جهانی را با همکاری بخش خصوصی کاملاً هوشمندسازی کند تا بتوانیم ایران جان را به جهان بیشتر معرفی کنیم.

این اقدام در راستای توسعه گردشگری هوشمند و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و بومی ایران به جامعه جهانی انجام خواهد شد.

آمادگی سازمان فناوری اطلاعات ایران برای هوشمندسازی ۳ روستای ثبت جهانی

کد خبر 6627902
هنگامه فروغی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها