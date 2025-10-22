به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، در حاشیه نود و یکمین نشست مؤسسه بین‌المللی RIPE NCC در شهر بخارست رومانی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با مدیرعامل این مؤسسه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که با حضور محمد محسن صدر، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، و هانس پیتر هولن، مدیرعامل RIPE NCC، برگزار شد، دو طرف درباره وضعیت LIRهای ایرانی، اعتبارسنجی سایت‌های اینترنتی، دریافت خدمات جدید و گسترش همکاری‌های مشترک تبادل نظر کردند.

RIPE NCC یکی از پنج مرکز منطقه‌ای اصلی ثبت شماره‌های اینترنتی در جهان است که مسئولیت تخصیص و مدیریت آدرس‌های پروتکل اینترنت (IP) و شماره‌های سیستم مستقل (AS) را در منطقه اروپا، خاورمیانه و بخش‌هایی از آسیای مرکزی بر عهده دارد.

سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز به عنوان نهاد متولی مدیریت منابع اینترنتی و دارایی‌های دیجیتال کشور، همکاری‌های گسترده‌ای با این مؤسسه بین‌المللی دارد.

از جمله دستاوردهای این دیدار می‌توان به ایجاد زمینه برای حضور نیروهای متخصص ایرانی در سطوح اجرایی RIPE NCC و همچنین تربیت مربیان ایرانی برای ارائه دوره‌های آموزشی در حوزه منابع اینترنتی و دارایی‌های دیجیتال اشاره کرد.

براساس توافق انجام‌شده، قرار است سازمان فناوری اطلاعات ایران در نشست آینده، در دبی، پنلی تخصصی با محوریت تجارب ایران در گذار از IPv۴ به IPv۶ برگزار کرده و درس‌آموخته‌های خود را در این زمینه به اشتراک بگذارد.

گفتنی است، جمهوری اسلامی ایران در ارزیابی‌های مؤسسه RIPE NCC، جایگاه مطلوبی دارد.