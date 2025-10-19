به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری در بخش فاوا با هدف شناسایی و حمایت از طرحها و پروژههای نوآورانه نیازمند تأمین مالی، در ۹ آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
این همایش با محوریت توسعه اقتصاد دیجیتال کشور و در راستای تسهیل ارتباط میان سرمایهگذاران و صاحبان ایده و کسبوکارهای نوپا برگزار میشود. از کلیه فعالان این حوزه دعوت میشود طرحها و پروژههای خود را مطابق با فرمت موجود در پیوست خبر، حداکثر تا تاریخ ۲۰ آبانماه ۱۴۰۴ از طریق سامانه اختصاصی این رویداد بارگذاری کنند تا مراحل ارزیابی و داوری آنها انجام شود.
