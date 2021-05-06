افت دلار قیمت جهانی طلا را بالا برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیانبیسی، قیمت جهانی طلا در معاملات امروز، پنجشنبه، در حالی رشد کرد که ارزش دلار در مقابل ارزهای مهم جهان اندکی پایین آمد.
البته اظهارات جانت یلن، رئیس خزانهداری آمریکا، در مورد لزوم افزایش نرخ بهره، رشد قیمت طلا را محدود کرد.
تا ساعت ۹:۲۵ به وقت تهران، قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپاتگلد، ۰.۲۵ درصد رشد کرد و به ۱٫۷۸۲ دلار رسید.
قیمت پیشخرید هر اونس طلای آمریکا ۰.۴ درصد رشد کرد و به ۱٫۷۸۳ دلار رسید.
پایین آمدن ارزش دلار باعث میشود قیمت طلا برای دارندگان ارزهای غیر دلاری کاهش یافته و تقاضا برای خرید آن بالا برود.
نظر شما