طلای جهانی تا چه مدت زیر ۴۰۰۰ دلار خواهد ماند؟

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات اخیر بازار جهانی، قیمت هر اونس طلا برای نخستین‌بار در ماه جاری به زیر مرز ۴۰۰۰ دلار سقوط کرد؛ موضوعی که کارشناسان آن را نتیجه افزایش ارزش دلار آمریکا، کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن و خروج سرمایه‌گذاران از موقعیت‌های خرید می‌دانند.

به گزارش رویترز، انتشار داده‌های مثبت اقتصادی در ایالات متحده و افزایش احتمال توافق تجاری میان واشنگتن و پکن موجب تقویت ارزش دلار شد؛ عاملی که خرید طلا را برای خریداران غیردلاری گران‌تر کرد و باعث افت طبیعی تقاضای جهانی شد.

کارشناسان معتقدند در دوره‌هایی که ریسک سیاسی و اقتصادی کاهش می‌یابد، سرمایه‌ها از بازارهای امن مانند طلا به سمت بازار سهام و اوراق قرضه حرکت می‌کند.

روزنامه فایننشال تایمز در تحلیلی نوشت: رشد سریع طلا در ماه‌های گذشته بازار را وارد مرحله «اشباع خرید» کرده بود و تغییر کوچک در انتظارات، به موجی از فروش گسترده منجر شده است.

گزارش CBS News نیز می‌گوید با افزایش ارزش دلار، طلا برای خریداران بین‌المللی با ارزهای دیگر گران‌تر می‌شود و این امر موجب افت تقاضاست. افزون بر آن، کاهش خرید ذخایر طلا از سوی برخی بانک‌های مرکزی، فشار مضاعفی بر قیمت وارد کرده است.

تحلیل‌گران فلزات گران‌بها پیش‌بینی می‌کنند این روند نزولی کوتاه‌مدت ادامه داشته باشد، اما در صورت افزایش تنش‌های ژئوپولیتیک یا افت شاخص دلار، امکان بازگشت طلا به سطوح بالاتر وجود دارد.

به گفته جیسون شاو، کارشناس ارشد مؤسسه GoldHub، «طلا همچنان پناهگاه امن سرمایه در زمان بحران است، اما در شرایط کنونی سرمایه‌گذاران بازدهی بیشتر را در بازار سهام جست‌وجو می‌کنند.»

در مجموع، با تقویت دلار و بهبود چشم‌انداز اقتصادی آمریکا، افت قیمت طلا امری طبیعی تلقی می‌شود؛ با این حال تحلیل‌گران هشدار می‌دهند در صورت بازگشت سیاست‌های انبساطی یا افزایش بحران‌های ژئوپولیتیک، این فلز گران‌بها بار دیگر می‌تواند جایگاه خود را به‌عنوان پناهگاه اصلی سرمایه بازیابد.