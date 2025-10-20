به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، «بریستول بات بیلدر» گروهی که به ترویج علاقه به موضوعات STEM (علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات) در بین افراد در تمام سنین فعالیت دارد، این رویداد را برگزار کرده است.
در این مسابقه تیمهایی از سراسر اروپا گردهم آمدند تا روباتهای کوچک و چابک خود را در مجموعهای از مبارزات رو در رو به نمایش بگذارند. این رویداد فراتر از رقابت، فرصت و تعاملی برای شرکتکنندگان و تماشاگران فراهم کرد تا با حوزه روباتیک، نوآوری و فناوری به شکلی سرگرمکننده و جذاب آشنا شوند.
برخلاف ابزارهای ۲۴۰ پوندی که در مسابقات Robot Wars یا BattleBots دیده میشوند، رباتهای Beetleweight بسیار کوچکتر و سبکتر هستند. وزن این روبات به ۳.۳ پوند محدود است و به همین دلیل آنها جمع وجور و ارزان هستند و بسیار راحت تر میتوان آنها را ساخت و اصلاح کرد. روباتهای مذکور برخلاف اندازه شان میتوانند ضربات چشمگیری وارد کنند که تمام میدان مسابقه را پوشش میدهد و قدرت قابلتوجهی را در بدنهای کوچک جای دادهاند.
به گفته کرگ کروچر از بات بیلدر حدود ۳۰۰ تماشاچی برای مبارزه روباتهایی که یکدیگر را ویران میکنند در این رویداد حاضر شدند.
سازماندهندگان قالب مسابقات را ساده نگه میدارند تا افراد تازهوارد بتوانند به راحتی در آن شرکت کنند. هدف اصلی این رقابتها غیرفعال کردن حریف با هر روش مؤثر مانند واژگون کردن، از حرکت بازنگه داشتن یا جدا کردن قطعات است. مخربترین سلاحها معمولاً دیسکهای چرخانی هستند که میتوانند تا سرعت حدود ۲۵۰ مایل در ساعت بچرخند و انرژی جنبشی عظیمی را ایجاد کنند که قادر است رباتهای رقیب را پرتاب، پاره یا به طور دائمی از کار بیندازد. در مجموع، این مسابقات بیشتر به عنوان تجربیات عملی STEM و آموزش علمی تعریف میشوند تا صرفاً نمایشهای نمایشی.
کروچر همین اظهار کرد حوزه روبات سازی فضایی دوستانه دارد و برخی رقابت کنندگان فناوریهای جدیدی را آزمایش میکنند. او اشاره کرد این رویداد همیشه جالب توجه است.
