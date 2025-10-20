به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این ساختارهای کوچک گل مانند که «گل دی ان ای» نام گرفته از کریستالهای هیبریدی ساخته شدهاند که دی ان ای را با مواد غیرآلی ترکیب میکنند و قادرند در عرض چند ثانیه به سرعت تا شوند و باز شوند. به گفته محققان حرکات برگشت پذیر آنها سبب شده به برخی از پویاترین مواد نانومقیاس مهندسیشده تاکنون تبدیل شوند و امکانات جدیدی را برای سیستمهای پاسخگو در پزشکی، حسگری و مواد هوشمند فراهم میکند.
رونیت فریمن، مدیر آزمایشگاه فریمن در دانشگاه کارولینای شمالی و محقق ارشد و مسئول این پژوهش میگوید: در آینده، گلهای تغییر شکلدهنده قابل بلع یا قابل کاشت میتوانند برای رساندن دوز هدفمند داروها، انجام بیوپسی یا از بین بردن لخته خون طراحی شوند.
محققان روباتهای گل شکل میکروسکوپی ساخته شده از دی ان ای و مواد غیرآلی را طراحی کردند که مانند ارگانیسمهای زنده قادر به حرکت و واکنش به محیط اطراف است.
هر دی ان ای گل مانند یک سیستم کنترل مینیاتوری عمل و واکنش آن به تغییرات محیطی مانند دما، میزان اسیدی بودن یا سیگنالهای شیمیایی را هدایت میکند. این گلهای دی ان ای میتوانند باز و بسته شوند یا حتی با توجه به شرایط اطرافشان واکنشهای شیمیایی نشان دهند و همین امر به آنها اجازه میدهد خود را انطباق و فعالیتها را به طور مستقل انجام دهند.
این فناوری مانند یک ساختار دی ان ای قابل برنامه ریزی عمل میکند که در آن توالی طراحی شده دی ان ای نانوذرات را برای سازماندهی به شکل ساختارهای پیچیده هدایت میکند. این مواد هیبریدی در مجاورت محرکهای مختلف میتوانند خود را به شکل برگشت پذیری تغییر دهند. دلیل این امر نیز ماهیت قابل پیش بینی جفتهای دی ان ای و ثباتی است که ترکیبات غیرآلی مانند طلا و اکسیدگرافن فراهم میکنند.
به گفته پژوهشگران، این ترکیب برنامهریزی زیستی و نانومواد امکان ایجاد نسل جدیدی از رباتهای نرم را فراهم میکند که میتوانند بارها و بارها تغییر شکل دهند بدون اینکه ساختار خود را از دست بدهند. در آینده سیستمهای تغییر شکل دهنده مذکور را میتوان برای انتقال دارو به بدن، از بین بردن مواد سمی یا انجام برخی فرایندهای جراحی داخل بدن به کار برد. اما این روباتها ورای خدمات درمانی میتوانند به پاکسازی محیط کمک کنند زیرا به آلایندهها یا شرایط در حال تغییر محیط شان واکنش نشان میدهد.
