  1. دانش و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱

اپتیموس کونگ فو کار می شود

اپتیموس کونگ فو کار می شود

تسلا ویدئویی جدید از روبات انسان نمای اپتیموس در حال یادگیری کونگ فو منتشر کرده است.

دریافت 17 MB

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این ویدئو ۳۶ ثانیه ای روبات را در حال تمرین با یک کونگ فوکار انسانی در آزمایشگاه روباتیک تسلا نشان می دهد.

این نمایش نشان دهنده پیشرفت در سرعت و روان شدن فعالیت روبات به خصوص با توجه به آن است که سرعت نمایش ویدئوهای پیشین بیشتر شده بود زیرا عملکرد اپتیموس کند تراست. با این وجود به نظر می رسد ویدئوی جدید حرکات را به طور واقعی نشان می دهد.

در ویدئوی جدید برخی بهبودهای تکنیکی در اپتیموس دیده می شود از جمله روان بودن تعامل آن با شریک انسانی. به عنوان مثال کلیپ با یک حرکت کلاسیک کونگ فو شروع می شود. پس از آن روبات و شریک انسانی اش برای وضعیت جنگی آماده می شوند و در مرحله بعد با یکدیگر روبرو می شوند.

این ویدئو همچنین توازن بهبود یافته اپتیموس و قابلیت های احیای آن را نمایش می دهد.

کد خبر 6611998
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها