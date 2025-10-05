اپتیموس کونگ فو کار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این ویدئو ۳۶ ثانیه ای روبات را در حال تمرین با یک کونگ فوکار انسانی در آزمایشگاه روباتیک تسلا نشان می دهد.

این نمایش نشان دهنده پیشرفت در سرعت و روان شدن فعالیت روبات به خصوص با توجه به آن است که سرعت نمایش ویدئوهای پیشین بیشتر شده بود زیرا عملکرد اپتیموس کند تراست. با این وجود به نظر می رسد ویدئوی جدید حرکات را به طور واقعی نشان می دهد.

در ویدئوی جدید برخی بهبودهای تکنیکی در اپتیموس دیده می شود از جمله روان بودن تعامل آن با شریک انسانی. به عنوان مثال کلیپ با یک حرکت کلاسیک کونگ فو شروع می شود. پس از آن روبات و شریک انسانی اش برای وضعیت جنگی آماده می شوند و در مرحله بعد با یکدیگر روبرو می شوند.

این ویدئو همچنین توازن بهبود یافته اپتیموس و قابلیت های احیای آن را نمایش می دهد.