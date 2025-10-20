جشنواره ملی «کئی پلا» در ساری برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جشنواره ملی «کئی پلا» (ترکیب سنتی کدو و برنج در فرهنگ غذایی مازندران) همراه با جشنواره غذاهای بومی و محلی، صنایع‌دستی و سوغات اقوام ایرانی صبح دوشنبه با حضور غرفه‌دارانی از سراسر کشور در بوستان ولایت ساری آغاز به کار کرد.

این رویداد فرهنگی و اجتماعی که با مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهر ساری و به همت شرکت ساریا آریا مهر البرز برگزار می‌شود، تا ۹ آبان ماه همه‌روزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب پذیرای شهروندان و گردشگران خواهد بود.

ابراهیم مردانی، مجری جشنواره در حاشیه برگزاری جشنواره در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف از برگزاری این جشنواره، ترویج فرهنگ اصیل مازندران، معرفی ظرفیت‌های غنی غذاهای محلی و افزایش نشاط اجتماعی در شهر ساری است.

وی با تأکید بر نقش حمایت از مشاغل خرد و خانگی، افزود: غرفه‌های متعدد صنایع دستی، محصولات محلی، غذاهای سنتی و سوغات استان‌های مختلف کشور در این جشنواره حضور دارند و فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی و فرهنگی مناطق گوناگون کشور فراهم شده است.

گفتنی است جشنواره «کئی پلا» یکی از رویدادهای مهم فرهنگی مازندران در سال‌های اخیر به شمار می‌رود که ضمن پاسداشت سبک زندگی بومی، زمینه تعامل فرهنگی میان اقوام ایرانی را نیز تقویت می‌کند.