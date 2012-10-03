نمایشگاه سوغات استانها در گرگان برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی ظهر چهارشنبه در نشست برنامه ریزی جشنواره اقوام در گلستان افزود: این نمایشگاه شامل ترشی همدان، زیره کرمان سوهان اصفهان، سوهان قم، گز اصفهان، قطاب یزد، نقل بجنورد، عسل ارومیه، زیتون گلستان، سوغات سمنان، سوغات زنجان و شیرینی کاک کرمانشاه در ششمین جشنواره فرهنگ اقوام فعالیت دارند.

وی همچنین از نمایشگاه آش در این جشنواره خبر داد و گفت: غرفه آش و پخت غذاهای محلی نمایشگاه نیز در قالب 10 غرفه به متراژ 90 متر در فضای بسته نمایشگاهی شامل: آش کشک، آش ترش، آش دوغ، آش شاه کوه و... در ششمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین برپاست.

رئیس برگزاری جشنواره اقوام، برنامه تور گردانی در ایام ششمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین را برشمرد و افزود: برنامه تورگردانی با حضور سفرای کشورهای همسایه و فارسی زبان، مسئولان ارشد میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سازمان، مدیران کل استانها به منظور معرفی پتانسیل ها و جاذبه های گردشگری استان در دو روز و در مورخ 13 لغایت 14 مهرماه سال جاری برگزار می شود.

رئیس ستاد برگزاری این جشنواره با اشاره به اینکه دبیرخانه دائمی این جشنواره دراستان گلستان مستقر است، گفت: این جشنواره در محورهای مختلفی ازجمله: معرفی و نمایش آداب و رسوم و ویژگیهای فرهنگی اقوام ایرانی، اجرای موسیقی محلی اقوام ایرانی، نمایشگاه جاذبه های گردشگری استانها، نمایشگاه صنایع دستی و سوغات کشورهای همسایه و فارسی زبان، نمایشگاه صنایع دستی و سوغات استانها برگزار می شود.



عباسی با اشاره به اینکه برگزاری تورهای استانگردی با حضور سفرای کشورهای همسایه و هدف گردشگری، مسئولان ارشد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و مدیران کل استانها از دیگر محورهای این جشنواره است، افزود: نمایشگاه صنایع دستی نیز به صورت سراسری و به منظور حمایت از هنرمندان صنایع دستی استان و با شرکت کلیه استانهای سراسر کشوردر قالب 120 غرفه نمایشگاهی، به متراژ 1140 متر مربع و با حضور 120 هنرمند صنایع دستی داخلی و خارجی برپا می گردد.



وی ادامه داد: نمایشگاه جاذبه های گردشگری استانها نیز با شرکت 14 استان از سازمان های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سراسر کشور در قالب 14 غرفه به متراژ 168 متر، با شرکت استان های خراسان رضوی، گیلان، مرکزی، آذربایجان شرقی، منطقه آزاد ارس، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، خراسان جنوبی ، سمنان، مازندران ، ایلام ، همدان، خراسان شمالی و گلستان با حضور 50 نفر برپا می شود.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان درادامه اذعان داشت: مراسم موسیقی و آیینی اقوام در قالب 20 گروه موسیقی و آیینی از استان های کشور شامل استان های: آذربایجان شرقی(تبریز)، سیستان و بلوچستان، گیلان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، چهار محال و بختیاری، مازندران، بوشهر، سمنان، محلی گلستان، کردستان، مرکزی، تربت جام ، خوزستان، کتول ، ترکمن، کرمانشاه، خراسان رضوی به تعداد 230 نفر به معرفی فرهنگ اقوام خود می پردازند.



وی همچنین خاطر نشان کرد: در بخش نمایش آداب و سنن و معرفی شیوه های زندگی اقوام 15 دستگاه آلاچیق و سیاه چادر شامل: استان فارس(ایل قشقایی) با برپایی آلاچیق عشایری، استان خراسان جنوبی با بر پایی آلاچیق عشایر، استان خوزستان با سیاه چادر، قوم ترکمن با برپایی آلاچیق و بومی های غرب استان با ایجاد مسکن روستایی و پخت غذاهای سنتی و همچنین در هریک از شیوه های اقامت سنتی فوق در فضای به متراژ 1200 متر به معرفی و احیای زندگی سنتی اقوام خود می پردازند.

وی افزود: کل گروههای شرکت کننده فوق به تعداد 100 نفر و در محوطه روبروی نمایشگاه(در فضای باز) استقرار خواهند داشت.



ششمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین از 13 لغایت 16 مهر ماه 1391 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گلستان در گرگان از ساعت 16 الی 22 برای عموم قابل بازدید است.