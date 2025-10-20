سیدصالحی: سپاهان با هماهنگی نسبی به دنبال پیروزی مقابل آخال است

سیدمهدی سیدصالحی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط تیم سپاهان پیش از دیدار با آخال اظهار کرد: سپاهان بعد از مدتی تغییرات ترکیبی و بازیکنی، کم‌کم به یک هماهنگی نسبی رسیده است. تیم اکنون بازی روان‌تری ارائه می‌دهد و خط میانی توانسته مدیریت مناسبی داشته باشد، به خصوص با اضافه شدن بازیکنانی که نقش رهبری و طراحی تاکتیکی در خط میانی را بر عهده دارند. این هماهنگی باعث شده تیم بتواند روان‌تر بازی کند و کنترل بیشتری روی مسابقات داشته باشد.

وی ادامه داد: آخال ترکمنستان هرچند ممکن است نتواند سپاهان را به طور مستقیم اذیت کند، اما به دلیل قابل احترام بودن و تلاش برای کسب امتیاز، سپاهان باید بازی را جدی بگیرد و نشان دهد همان صلابت و شادابی همیشگی خود را در آسیا حفظ کرده است.

بازیکن اسبق سپاهان درباره وضعیت خط حمله سپاهان بیان کرد: یکی از مشکلات اصلی سپاهان، فقدان مهاجم نوک کارآمد و تنوع تاکتیکی در موقعیت‌سازی است. در گل‌هایی که سپاهان در چند مسابقه اخیر به ثمر رسانده، بیشتر گل‌ها توسط مدافعین و در شوت‌های غیرمستقیم زده شده‌اند که نشان‌دهنده فشار روی مهاجمین تیم است. با اضافه شدن بازیکنان جدید و تمرکز بیشتر در تمرینات، انتظار می‌رود این مشکل به تدریج کاهش یابد.

وی گفت: با توجه به پیروزی اخیر، روحیه تیم بهتر شده و بازیکنان اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده‌اند. اگر سپاهان بتواند جابجایی تاکتیکی و تمرکز لازم را حفظ کند، شانس موفقیتش در ادامه مسیر بالا خواهد بود.