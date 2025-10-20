سرمربی آخال: احساس بازی در کشور خودمان را داریم؛ برای سه امتیاز آمدیم

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز آنا محمداف، صبح دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار با سپاهان ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران و قدردانی از دولت و فدراسیون فوتبال کشورمان گفت: بازی در اصفهان برای ما افتخار است؛ حس میکنیم در کشور برادر خودمان به میدان میرویم و تمام تلاشمان را برای کسب سه امتیاز مسابقه خواهیم کرد.
وی در آغاز نشست با سلام و احترام به خبرنگاران و عکاسان ایرانی اظهار داشت: از دولت و فدراسیون فوتبال ایران تشکر میکنم که شرایط میزبانی این دیدار را فراهم کردند. حضور در شهر اصفهان و ورزشگاه نقش جهان برای ما خوشایند است و فضای فوتبالی این شهر از دیرباز شناختهشده و حرفهای بوده است.
سرمربی تیم فوتبال آخال ترکمنستان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نبود تماشاگران و تأثیر این موضوع بر کیفیت بازی، سرمربی آخال گفت: طبیعی است که سپاهان تیمی پرطرفدار در ایران است و حضور هوادارانش میتواند امتیاز بزرگی باشد، اما ما برای رقابت سالم و جدی آمادهایم. این دیدار حساس و تاکتیکی خواهد بود و از نظر فیزیکی هم بهنوعی جدال تنبهتن محسوب میشود.
وی در ادامه در واکنش به پرسش مربوط به کیفیت و ارزش بالای بازیکنان سپاهان در مقایسه با تیم خود توضیح داد: بله، از نظر ارزش در بازار نقلوانتقالات تفاوتهایی وجود دارد و ما کاملاً از این موضوع آگاهیم، اما برای ما مهمترین هدف کسب سه امتیاز بازی است. تفاوتها درون زمین معنا پیدا نمیکنند؛ آنچه تعیینکننده است تلاش، تمرکز و تعهد بازیکنان است.
آنا محمداف با اشاره به عملکرد اخیر تیمش در رقابتهای آسیایی افزود: در دیدارهای قبلی مقابل تیمهای تاجیکستانی و سایر رقبا با تمام قوا به میدان رفتیم و هدفمان نهفقط موفقیت فوتبال ترکمنستان، بلکه ارائه فوتبال باکیفیت برای ارتقای سطح فوتبال آسیاست. همه بازیکنانم با انگیزه بالا به اصفهان آمدهاند و فردا برای نتیجه مطلوب خواهند جنگید.
وی در پایان بدون افشای جزئیات تاکتیکی تیم تأکید کرد: درباره برنامه فنی بازی نمیتوانم پیش از دیدار صحبت کنم؛ فردا در زمین خودتان خواهید دید که چگونه بازی میکنیم. مهم این است که ذهن و روحیه تیمی ما برای مبارزه تا آخر آماده است و برای یک نتیجه مثبت تمام تلاشمان را خواهیم کرد.
