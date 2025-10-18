سفیر ویتنام با استاندار اصفهان دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، لوئونگ ناک نوین، سفیر جمهوری ویتنام و هیئت همراه عصر شنبه با مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان دیدار و گفتگو کردند.
سفیر ویتنام در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از اولین سفر خود به این شهر تاریخی، اظهار کرد: اصفهان شهری است که توانسته به زیبایی تلفیق سنت و مدرنیته را به نمایش بگذارد و دارای عمق فرهنگی و تاریخی بسیار بالایی است.
وی افزود: ویتنام و ایران هر دو کشورهایی با پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی هستند که میتوانند از ظرفیتهای فراوانی در زمینههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بهرهمند شوند. به ویژه اصفهان با وجود بیش از ۲۲ هزار جاذبه تاریخی و میراث فرهنگی ارزشمند، ظرفیت بسیار بالایی برای همکاری با کشور ما دارد.
سفیر ویتنام تاکید کرد: ویتنام به عنوان یکی از کشورهای نوظهور آسیایی، با رشد اقتصادی بالا و جمعیتی بیش از ۱۰۰ میلیون نفر، آماده توسعه همکاریهای خود با ایران به ویژه در حوزههای گردشگری، فرهنگ و اقتصاد است. ما در تلاشیم که شناخت متقابل دو کشور را با گسترش تبادلات فرهنگی، برگزاری نمایشگاهها و حضور هنرمندان افزایش دهیم.
وی همچنین به اهمیت توسعه همکاریهای رسانهای و فرهنگی اشاره کرد و گفت: برنامهریزیهایی برای دعوت از رسانهها و گروههای هنری دو کشور در دستور کار است تا شناخت بهتری نسبت به یکدیگر پیدا کنیم و همکاریها به شکل گستردهتری توسعه یابد.
سفیر ویتنام ابراز امیدواری کرد: این دیدار مقدمهای برای افزایش مراودات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان ایران و ویتنام باشد و بر آمادگی کامل کشورش برای همکاریهای گسترده در آینده تأکید کرد.
در ادامه، استاندار اصفهان با استقبال از پیشنهادات سفیر، شناخت متقابل دو کشور را موضوعی بسیار مهم دانست و اظهار کرد: ایران و ویتنام اشتراکات فرهنگی و روحیاتی عمیقی دارند؛ از جمله ایستادگی بر پایههای خود، اعتماد به نفس، ایمان به مسیر پیش رو و رویکرد نتیجهگرا.
جمالینژاد پیشنهاد سفیر را بسیار ارزشمند توصیف کرد و افزود: آغاز فعالیت گروههای رسانهای دوجانبه، نقطه شروعی بسیار مثبت است. به ویژه اگر بتوانیم در کنار آن، تبادل تورهای گردشگری دو کشور را نیز کلید بزنیم زیرا گردشگری یکی از بهترین مقدمات برای شناخت عمیقتر است. در موازات آن، سایر فعالیتهای اقتصادی و تجاری نیز میتواند با قوت ادامه یابد.
وی با اعلام آمادگی کامل برای میزبانی گروههای گردشگری و توراپراتورهای دو طرف، گفت: همچنین آمادهایم هنرمندان صنایع دستی، فرهنگی و هنری اصفهان را به ویتنام اعزام کنیم. اصفهان نه تنها شهر تاریخی بلکه استانی با ۱۱۳ شهر و منطقه تاریخی و فرهنگی است؛ شهرهایی چون کاشان، نطنز و گلپایگان را پیشنهاد میکنم که از نزدیک ببینید.
استاندار تاکید کرد: این همکاری، شروعی مبارک برای تقویت روابط دوجانبه و نزدیکتر کردن قلبهای دو ملت خواهد بود.
استاندار اصفهان در عین حال، ویتنام را فرصتی ارزشمند برای توسعه تورهای گردشگری، سرمایهگذاری در این حوزه و برگزاری نمایشگاههای مشترک دانست و بر لزوم بازدید از نمایشگاه بیست و دومین مسابقات ملی مهارت تأکید کرد و گفت: صنعتگران جوان ما در این رویدادها حضور فعال دارند و سال آینده این رویداد را در سطح بین المللی برگزار خواهیم کرد.
ما آمادگی داریم تبادل مهارتآموزان بین دو کشور را آغاز کنیم و از همین ماه، توراپراتورهای شما را خواهیم پذیرفت.
