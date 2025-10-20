به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، نمایندگان خانههای دوام و ایمنی تهران در نشستی با مدیران شهری به بررسی چالشها و راهکارهای تجهیز و آموزش گروههای دوام پرداختند و بر توسعه مشارکت میان مناطق تأکید کردند.
در این همایش که با حضور علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، مهدی بابایی عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیته ایمنی شورای شهر، محمدهادی علیاحمدی شهردار منطقه ۷، شاهین مظفری معاون آموزش و مشارکت اجتماعی سازمان، مدیران سازمان، روسای ادارات مناطق ۲۲ گانه و اعضای گروههای دوام برگزار شد، نمایندگان خانههای دوام و ایمنی مناطق مختلف پایتخت به بیان دیدگاهها، مشکلات، چالشها و نقاط قوت و ضعف فعالیتهای خود پرداختند. همچنین موضوعاتی چون افزایش آموزشهای تخصصی، ارتقای آمادگی شهروندان در برابر حوادث، تجهیز خانههای دوام به امکانات امدادی و توسعه همکاری میان مناطق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در این نشست با اشاره به گسترش فعالیتهای گروههای دوام گفت: با وجود محدودیتها، گروههای دوام توسعه یافتهاند و خوشبختانه شاهد پیشرفتهای ملموسی در این حوزه هستیم.
وی با تقدیر از همکاری مدیران مناطق و فعالان دوام افزود: تلاش ما این است که سازوکار مدیریت بحران مبتنی بر عدالت و شایستگی باشد، نه روابط شخصی. همه باید بتوانند از امکانات سازمان بهصورت عادلانه بهرهمند شوند و هیچ تصمیمی نباید سلیقهای اتخاذ شود.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در ادامه با تأکید بر اهمیت آموزش گفت: آموزش مستمر اعضای دوام از اولویتهای اصلی ماست. لازم است در پایان هر فصل، عملکرد آموزشی مورد ارزیابی قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف مشخص شود.
