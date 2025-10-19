به گزارش خبرگزاری مهر، صمیم مرادی روزبهانی معاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، با بیان اینکه گروه‌های میراب نقش کلیدی در توزیع و مدیریت آب شرب اضطراری در زمان وقوع بحران‌ها دارند، گفت: موضوعات مربوط به آموزش‌های تئوری و عملی این گروه‌ها، نحوه هویت‌بخشی بصری به آنان و شیوه سازماندهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌شان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، دوره نظری آموزش نحوه بهره‌برداری از مخازن آب برای ۶۰ نفر از داوطلبان (۱۰ نفر از شش منطقه شهرداری تهران) به‌صورت پایلوت برگزار خواهد شد. در ادامه نیز دوره‌های عملی در محلاتی از شهر تهران که دارای مخازن مجهز به شیرهای قطع و وصل خودکار و پمپ برداشت آب هستند، اجرا می‌شود.

به گفته معاون آمادگی و عملیات سازمان، گروه‌های دوام در چند رسته فعالیت می‌کنند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها «میراب» است؛ رسته‌ای که مأموریت آن مدیریت و توزیع آب شرب اضطراری در سطح محلات هنگام بروز بحران‌های احتمالی است.