پیشکسوت استقلال باشگاه مس کرمان را میلیاردی محکوم کرد

با اعلام کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، باشگاه مس کرمان در پرونده شکایت علی سامره محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در پی شکایت احمد عبدالله زاده از باشگاه فولاد خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۰۴ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت علی اسکندری از باشگاه مس سونگون ورزقان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۹۰۷ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۳ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۲۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت اسد عبادی از باشگاه پالایش نفت بندرعباس (استقلال ملاثی)، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۶۲ میلیون بابت هزینه دادرسی مرحله نخست و مبلغ ۵۲۸ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی مرحله استیناف در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر شد.

*در پی شکایت علی سامره از باشگاه مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۸ میلیارد و ۳۵۹ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال (۷۲ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال بابت غرامت و ۵ میلیارد ۴۵۹ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال بابت باقیمانده دستمزد) و پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۱۶ میلیون و ۸۵۶ هزار و ۱۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۴ میلیارد و ۱۹۵ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال قرار رد صادر کرد.

