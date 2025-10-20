پیشکسوت استقلال باشگاه مس کرمان را میلیاردی محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در پی شکایت احمد عبدالله زاده از باشگاه فولاد خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۰۴ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت علی اسکندری از باشگاه مس سونگون ورزقان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۹۰۷ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۳ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۲۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت اسد عبادی از باشگاه پالایش نفت بندرعباس (استقلال ملاثی)، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۶۲ میلیون بابت هزینه دادرسی مرحله نخست و مبلغ ۵۲۸ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی مرحله استیناف در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر شد.

*در پی شکایت علی سامره از باشگاه مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۸ میلیارد و ۳۵۹ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال (۷۲ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال بابت غرامت و ۵ میلیارد ۴۵۹ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال بابت باقیمانده دستمزد) و پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۱۶ میلیون و ۸۵۶ هزار و ۱۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۴ میلیارد و ۱۹۵ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال قرار رد صادر کرد.