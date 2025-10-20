تغییر داور بازی استقلال و الوحدات اردن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، کنفدراسیون فوتبال آسیا طی نامه‌ای رسمی به باشگاه استقلال از تغییر تیم داوری مصاف روز چهارشنبه ۳۰ مهر استقلال و الوحدات اردن خبر داد.

دلیل این تغییر مصدومیت یکی از داوران عمانی عنوان شده است.

به این ترتیب تیم داوری مصاف استقلال و الوحدات به شرح زیر اعلام شد:

داور وسط: محمد خالد از عربستان

کمک اول: خالف الشماری از عربستان

کمک دوم: یاسر سلطان از عربستان

داور چهارم: سلیم سعید حمید المجرفی از عمان

ناظر داور: نجاح رهام راشد از عراق

لازم به ذکر است که این بازی از ساعت ۱۹:۳۰ چهارشنبه ۳۰ مهر در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار خواهد شد.