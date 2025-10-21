اطمینان ساپینتو به مثلث هافبک/ جلب اعتماد مربی پرتغالی توسط سه بازیکن

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال فردا چهارشنبه در دیداری حساس و تعیین‌کننده، در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، به مصاف تیم الوحدات اردن خواهد رفت. با توجه به دو شکست در دو هفته ابتدایی، هواداران امیدوارند آبی‌پوشان بتوانند با کسب سه امتیاز از زمین خارج شوند.

تمرینات این تیم در روزهای اخیر با تمرکز روی دیدار با الوحدات دنبال شده است. در این میان، منیر الحدادی، مهران احمدی و امیرمحمد رزاقی‌نیا سه بازیکن استقلال در خط هافبک توانستند عملکرد بسیار خوبی ارائه دهند تا جای خالی دیدیه اندونگ و روزبه چشمی حس نشود.

با توجه به عدم آمادگی روزبه چشمی و حضور دیرهنگام اندونگ در تمرینات، ریکاردو ساپینتو که از عملکرد هافبک‌های خود رضایت دارد، تصمیم گرفته از همین سه بازیکن در دیدار مقابل الوحدات استفاده کند. همچنین، احمدی و رزاقی‌نیا این فرصت را دارند تا با درخشش در این بازی، جای خود را در ترکیب اصلی استقلال تثبیت کنند.

این دیدار حساس از ساعت ۱۹:۳۰ و با قضاوت محمد خالد از عربستان برگزار خواهد شد.