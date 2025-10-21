استقلال همچنان منتظر احیا شدن سهمیه سوخت شده بازیکن خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خود را برای دیدار با الوحدات اردن در لیگ قهرمانان آسیا و همچنین دیدار با فجرسپاسی در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر آماده می‌کند.

در جریان اردوی آماده‌سازی استقلال در ترکیه و پیش از آغاز فصل بیست و پنجم، جلال الدین ماشاریپوف، وینگر ازبکستانی و ملی‌پوش استقلال، دو بار از ناحیه زانو دچار مصدومیت شد. با تشخیص پزشکان استقلال، قرار بود پای او تحت عمل جراحی قرار گیرد، اما این بازیکن با مشورت کادر پزشکی تیم ملی ازبکستان از انجام عمل صرف‌نظر کرد و تصمیم گرفت با تمرینات اختصاصی و بدنسازی خود را برای مسابقات آماده کند.

پس از مشخص شدن طولانی بودن دوران غیبت ماشاریپوف، کادر فنی استقلال نام او را از لیست بازیکنان خارج کرد تا تیم بتواند از بازیکن جدیدی به جای او استفاده کند. با این حال، ماشاریپوف طی دو روز گذشته در تمرینات استقلال حاضر شده و نرم دوی کنار زمین را آغاز کرده است و در صورت عدم بروز مشکل، حداکثر از نیم‌فصل دوم می‌تواند به میادین بازگردد.

باشگاه استقلال در حال حاضر با پنجره بسته نقل و انتقالات مواجه است، اما مدیران باشگاه امیدوارند که دادگاه حکمیت ورزش (CAS) رأی خود را در پرونده منتظر محمد، بازیکن عراقی و سابق استقلال، به سود باشگاه صادر کند تا آبی‌پوشان در نیم‌فصل دوم در جابه‌جایی بازیکنان مشکلی نداشته باشند.

در کنار این پرونده حقوقی، مدیران استقلال پیگیری‌های لازم برای احیای سهمیه سوخت شده بازیکن خارجی خود از مراجع ذی‌ربط را انجام داده‌اند. هرچند هنوز جواب نهایی به دست باشگاه نرسیده است، اما آنها خوشبین هستند که با احیای این سهمیه و باز شدن پنجره نقل و انتقالات، نام ماشاریپوف به لیست بازیکنان اضافه شود تا سرمربی تیم، ریکاردو ساپینتو، بتواند در نیم‌فصل دوم از این بازیکن بهره گیرد.