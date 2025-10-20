به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روحالله شاکری پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در پیشگیری از سوانح ناگوار جادهای، اظهار کرد: با توجه به نقش مستقیم تخلفات سبقت غیرمجاز و تجاوز به چپ در وقوع تصادفات شدید، پلیسراه استان طرح ویژهای را برای برخورد با این دسته از رانندگان متخلف در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: حضور مستمر و میدانی تیمهای کنترل ترافیک به صورت محسوس و نامحسوس در کلیه محورهای دوطرفه استان، از مهمترین بخشهای این اقدام کنترلی به شمار میرود.
رئیس پلیسراه استان قم با تأکید بر اینکه محورهای نیزار، قدیم قم – تهران، کهک، دستجرد و قدیم قم – ساوه بهعنوان کانون وقوع بیشترین تخلفات حادثهساز شناسایی شدهاند، تصریح کرد: تمرکز پلیس در این طرح، بر کنترل هوشمند و میدانی تردد در این مسیرهاست تا از بروز سوانح ناشی از رفتارهای پرخطر رانندگان جلوگیری شود.
سرهنگ شاکری با اعلام اینکه اجرای طرح مذکور در راستای ارتقای سطح ایمنی ترافیکی و کاهش تصادفات صورت میگیرد، ادامه داد: برخورد با متخلفان به صورت قاطع، بدون اغماض و مطابق قانون انجام خواهد شد و هیچگونه تساهلی در قبال رانندگان پرخطر اعمال نمیشود.
وی اضافه کرد: علاوه بر ثبت جریمه برای رانندگانی که اقدام به سبقت غیرمجاز یا انحراف به چپ میکنند، در مواردی که تخلف باعث ایجاد خطر برای سایر کاربران جادهای شود، توقیف ساعتی خودرو و درج امتیاز منفی در گواهینامه نیز اجرا خواهد شد.
نظر شما