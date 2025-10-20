محکوم به قصاص در فاریاب پس از ۹ سال از چوبه دار رهایی یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان محمدی، اظهار داشت: این فرد از سال ۱۳۹۵ به اتهام قتل عمد در زندان جیرفت محبوس بود و با تلاشها و پیگیریهای دستگاه قضائی فاریاب، مسئولان زندان جیرفت و همکاری دلسوزانه اعضای شورای حل اختلاف، سرانجام با جلب رضایت اولیای دم از قصاص رهایی یافت.
وی افزود: این اقدام نتیجه ماهها تلاش، گفتگو و میانجیگری برای تحقق صلح و سازش بود که در نهایت منجر به گذشت اولیای دم و آزادی محکوم شد.
رئیس حوزه قضائی فاریاب ضمن تقدیر از همکاری همه عوامل قضائی و مردمی در این پرونده، تاکید کرد: گسترش فرهنگ گذشت و بخشش از ارزشهای والای انسانی و دینی است و دستگاه قضائی از هر اقدامی که منجر به صلح و سازش شود، حمایت میکند.
