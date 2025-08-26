زندانی جیرفتی محکوم به قصاص برای گذشت اولیای دم ۱۳ سال انتظار کشید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا شریفی، صبح سه شنبه به خبرنگاران گفت: با پیگیری کمیته صلح و سازش، شورای حل اختلاف مستقر در زندان جیرفت و انجمن حمایت زندانیان، یک زندانی محکوم به قصاص پس از ۱۳ سال تحمل حبس، با گذشت بزرگوارانه اولیای دم از قصاص نفس رهایی یافت و از زندان آزاد شد.

وی افزود: این بخشش نتیجه تلاش‌های مداوم مددکاران، مسئولان انجمن حمایت زندانیان، کمیته صلح و سازش و شورای حل اختلاف مستقر در زندان جیرفت و بزرگواری خانواده مقتول بود.

وی ادامه داد: این زندانی در سن ۲۴ سالگی در جریان یک درگیری مرتکب قتل شده بود که پس از ۱۳ سال با گذشت خانواده مقتول، فرصت بازگشت دوباره به زندگی را به دست آورد و پس از طی مراحل قانونی از زندان آزاد شد.