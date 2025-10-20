به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال زنان ایران فردا (سه‌شنبه ۲۹ مهر) در نخستین دیدار تدارکاتی خود به مصاف تیم ملی هند می‌رود. این مسابقه در چارچوب تورنمنت سه‌جانبه‌ای است که با حضور ایران، هند و نپال در شهر شیلونگ هند برگزار می‌شود.

ملی‌پوشان ایران که خود را برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا آماده می‌کنند نخستین فیفادی رسمی پاییز را با این دیدار آغاز خواهند کرد. هدف اصلی کادر فنی سنجش آمادگی فنی و بدنی بازیکنان در برابر یکی از تیم‌های منطقه است.

در تازه‌ترین رده‌بندی فیفا تیم ملی زنان ایران در جایگاه هفتادم جهان قرار دارد و هند هم با رتبه شصت‌وسوم در جمع تیم‌های درجه دوم آسیا محسوب می‌شود. شاگردان مرضیه جعفری امیدوارند با ارائه نمایشی منسجم گام نخست را در مسیر آماده‌سازی برای جام ملت‌ها محکم بردارند.

در تاریخ تقابل‌های دو تیم ایران و هند تاکنون سه بار روبه‌روی یکدیگر قرار گرفته‌اند که حاصل آن یک پیروزی برای ایران و دو برد برای هند بوده است. آخرین رویارویی این دو تیم در دوره گذشته جام ملت‌ها به تساوی بدون گل انجامید هرچند بعدها به دلیل کنار گذاشته شدن هند از گردونه رقابت‌ها نتیجه این بازی هم از جدول مسابقات حذف شد.

تورنمنت سه‌جانبه هند با حضور تیم‌های هند، ایران و نپال از تاریخ ۲۸ مهر تا ۳ آبان در شهر شیلونگ برگزار می‌شود. ملی‌پوشان ایران در روزهای ۲۹ مهر و ۲ آبان به ترتیب مقابل تیم‌های هند و نپال قرار خواهند گرفت.

بیست‌ویکمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا از یک تا ۲۱ مارچ ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا یک فروردین ۱۴۰۵) به میزبانی کشور استرالیا قرار است برگزار شود و شهرهای سیدنی، گلد کوست و پرث هم میزبان مسابقات هستند. تیم ملی کشورمان نیز در این دوره از مسابقات بر اساس قرعه کشی انجام شده در گروه A با تیم‌های استرالیا، کره‌جنوبی و فیلیپین همگروه هستند.