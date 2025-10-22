مرضیه جعفری: بازیکنانم با غیرت و تمرکز بالا جنگیدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدارسیون فوتبال، مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال زنان پس از پیروزی دو بر صفر مقابل تیم ملی هند در تورنمنت سهجانبه هند اظهار داشت: خدا را شکر بازی خوبی را پشت سر گذاشتیم. بازیکنان با تمرکز و انگیزه بالا وارد زمین شدند و از جان و دل مایه گذاشتند. این پیروزی حاصل زحمات، تعصب و هماهنگی میان اعضای تیم بود و واقعاً باید به بچهها تبریک گفت.
وی افزود: تیم هند از نظر فنی و فیزیکی تیم قدرتمندی است و بازی مقابل آنها همیشه دشوار است، اما شاگردانم با اجرای دقیق برنامههای تاکتیکی توانستند جریان بازی را کنترل کنند و در لحظات مهم، تصمیمهای درستی بگیرند. خوشبختانه فرصتهایی که داشتیم به ثمر نشست و توانستیم نتیجهی دلخواه را کسب کنیم.
سرمربی تیم ملی فوتبال زنان اضافه کرد: سفر طولانی و زمانبر بود و این مسئله طبیعتاً روی وضعیت جسمی بازیکنان تأثیر گذاشت. اگر یک روز زودتر به محل مسابقات میرسیدیم، فرصت ریکاوری و آمادهسازی بهتری در اختیار داشتیم و میتوانستیم شرایط ایدهآلتری را برای شروع مسابقات فراهم کنیم. با این حال، بچهها با وجود خستگی، با تمام توان بازی کردند و این نشان از روحیه و تعهد بالای آنها دارد.
وی درباره اهداف این تورنمنت نیز گفت: هدف ما در این تورنمنت تنها نتیجه نیست؛ بلکه میخواهیم هماهنگی بین خطوط تیم را افزایش دهیم و تجربه بینالمللی بازیکنان را بالا ببریم. این بازیها فرصت ارزشمندی برای محک تاکتیکی تیم است و خوشبختانه روند عملکردمان رو به رشد است.
جعفری در پایان تاکید کرد: از تلاش بازیکنان و اعضای کادر فنی بسیار رضایت دارم. این پیروزی انگیزهی زیادی به تیم داد و امیدوارم در دیدار بعدی برابر نپال نیز با همین تمرکز و روحیه به میدان برویم و بتوانیم عملکردی حتی بهتر از بازی نخست ارائه کنیم.
تیم ملی فوتبال زنان در دومین دیدار خود از تورنمنت سهجانبه هند جمعه دوم آبان از ساعت ۱۶ به وقت تهران به مصاف نپال خواهد رفت.
