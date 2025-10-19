به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معرفی برترین‌های فوتبال آسیا روز پنج‌شنبه ۲۴ مهر در شهر ریاض برگزار شد و نام ایران بار دیگر بر صحنه افتخارات قاره کهن درخشید.

در این مراسم مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران و باشگاه خاتون بم عنوان بهترین مربی فوتبال زنان آسیا را به خود اختصاص داد؛ افتخاری تاریخی برای فوتبال زنان کشور که حاصل سال‌ها تلاش، پشتکار و ثبات درخشان تیم خاتون بم است.

جعفری پس از کسب این عنوان امروز با انتشار پیامی احساسی در فضای مجازی از همه کسانی که در این مسیر کنارش بودند قدردانی کرد و این موفقیت را به جامعه فوتبال زنان ایران تقدیم کرد.

سرمربی تیم ملی فوتبال زنان در بخشی از این پیام گفت: مردم عزیز ایران از شما بی‌نهایت سپاسگزارم از پیام‌های پرمهر و دلگرم کننده تون

این جایزه فقط برای من نیست؛

آن را تقدیم می‌کنم به صاحبان واقعیاش…

به دختران و زنان تسلیمناپذیر ایران،

که در هر گوشه‌ی این سرزمین برای رؤیاهایشان جنگیدند و هرگز عقب ننشستند.

به روح ثائر جانم، پسر نازنینم،

که شک ندارم دیشب پیش خدا پادرمیانی کرد تا دل مادرش و دل یک ملت شاد شود.

به افشین، برادر عزیزم، و ملیکای مهربونم

که نبودشان همیشه زخمی عمیق بر دلم گذاشته و حضورشان را در هر موفقیت حس می‌کنم.

به یاد پدرم که مرا با فوتبال آشنا کرد

و مادرم که ستون صبر و آرامش زندگی من بود.

و سها، دختر نازنینم، روشنی دل و تکیهگاه روزهای سخت؛

که لبخندش بزرگترین انگیزه‌ی ادامه دادن من است.

این افتخار را با عشق تقدیم می‌کنم به شاگردانم در خاتون بم که چون دخترانم دوستشان دارم،

و به مدیران دلسوزی که در سخت‌ترین روزها کنارم بودند.

مردم نجیب ایران

من، مرضیه جعفری در ریاض به نمایندگی از همهی شما روی صحنه رفتم

و حالا این جایزه را با افتخار تقدیم می‌کنم به شما:

به تمام دل‌هایی که همدلانه کنارم بودند.

مطمئن باشید این موفقیت، آغاز شکوفایی درختیست که بهزودی ریشه می‌گیرد و تنومند میشود…درختی به نام فوتبال زنان ایران

با عشق و قدردانی