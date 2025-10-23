شاگردان جعفری در اندیشه انتقام از نپال

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه ۲۹ مهر برای فوتبال زنان ایران روزی ویژه بود؛ روزی که شاگردان مرضیه جعفری در نخستین دیدار تدارکاتی خود در مسیر آماده‌سازی برای جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا ۲۰۲۶ به مصاف تیم ملی هند رفتند و توانستند با نمایشی مقتدرانه ۲ بر صفر پیروز میدان شوند. این برد تنها یک نتیجه دوستانه نبود؛ بلکه یادآور رشد، پیشرفت و اعتمادبه‌نفس تیمی بود که آرام و پیوسته مسیر پیشرفت خود را طی می‌کند.

نکته قابل توجه آن است که تیم ملی هند در رده‌بندی جدید فیفا با ۷ پله بالاتر از ایران و در جایگاه شصت‌وسوم جهان قرار دارد و روی کاغذ تیمی قدرتمندتر محسوب می‌شد. با این حال ملی‌پوشان ایران با عملکردی حساب‌شده توانستند در خانه حریف بازی را در کنترل خود بگیرند و با دو گل زیبا و روحیه‌بخش هند را شکست دهند.

این مسابقه چهارمین تقابل تاریخ فوتبال زنان ایران و هند بود. پیش از این در سه دیدار گذشته سهم هند دو پیروزی و سهم ایران تنها یک برد بود. آخرین دیدار دو تیم نیز در تورنمنت دوستانه گلدکاپ ۲۰۱۹ برگزار شده بود؛ جایی که هند با نتیجه یک بر صفر برنده شد و تلخ‌ترین خاطره را برای دختران ایران رقم زد. اما حالا پس از گذشت چند سال نوبت به انتقام شیرین رسید. پیروزی ۲ گله در دیداری تدارکاتی اما مهم نه تنها طلسم چندساله شکست‌ناپذیری هند مقابل ایران را شکست بلکه باعث شد توازن بردها در تقابل مستقیم دو تیم برقرار شود.

برد ارزشمند برابر هند روح تازه‌ای در اردوی تیم ملی دمید و حالا نگاه‌ها به دیدار بعدی برابر نپال دوخته شده است. تیمی که در رده ۸۷ جهان قرار دارد و از نظر فنی نسبت به هند ضعیف‌تر ارزیابی می‌شود. با این حال نپال هم سابقه‌ای دارد که ملی‌پوشان ایران فراموش نکرده‌اند. تنها بازی پیشین این دو تیم با برد ۳ بر صفر نپال به پایان رسید. از همین رو دختران ایران با انگیزه‌ای دوچندان برای جبران آن شکست پا به میدان خواهند گذاشت.

از لحاظ سبک بازی کارشناسان معتقدند که نپال و هند شباهت زیادی به هم دارند؛ تیم‌هایی سرعتی، مبتنی بر حرکات کوتاه و پاس‌های عمقی؛ همین موضوع باعث می‌شود ایران با توجه به تجربه موفق مقابل هند شانس بالایی برای ثبت دومین برد پیاپی خود داشته باشد.

لازم به ذکر است که این دیدارهای تدارکاتی بخشی از برنامه آماده‌سازی تیم ملی فوتبال زنان ایران برای حضور در جام ملت‌های آسیا است؛ تورنمنتی که قرار است اسفند ۱۴۰۴ به میزبانی استرالیا برگزار شود. تیم ملی کشورمان در مرحله گروهی این رقابت‌ها در گروهی سخت با استرالیا، کره‌جنوبی و فیلیپین هم‌گروه است.