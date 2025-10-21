  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۶

پیروزی ارزشمند تیم ملی فوتبال زنان ایران مقابل هند

تیم ملی فوتبال زنان ایران در دیدار تدارکاتی برابر هند به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهرف تیم ملی فوتبال زنان ایران امروز (۲۹ مهرماه) در جریان دیداری تدارکاتی از ساعت ۱۶ به وقت تهران در ورزشگاه «جواهر لعل نهرو» شهر شیلونگ به مصاف تیم ملی هند رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی دست یافت.

در این مسابقه که با برتری فنی شاگردان مرضیه جعفری همراه بود سارا دیدار مهاجم ۲۰ ساله تیم ملی هر دو گل ایران را به ثمر رساند و نقش پررنگی در این پیروزی داشت.

تیم ملی فوتبال زنان کشورمان در چارچوب برنامه آماده‌سازی خود برای رقابت‌های پیش‌رو در دومین دیدار دوستانه نیز سوم آبان‌ماه به مصاف تیم ملی نپال خواهد رفت.

