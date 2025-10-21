پیروزی ارزشمند تیم ملی فوتبال زنان ایران مقابل هند

به گزارش خبرنگار مهرف تیم ملی فوتبال زنان ایران امروز (۲۹ مهرماه) در جریان دیداری تدارکاتی از ساعت ۱۶ به وقت تهران در ورزشگاه «جواهر لعل نهرو» شهر شیلونگ به مصاف تیم ملی هند رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی دست یافت.

در این مسابقه که با برتری فنی شاگردان مرضیه جعفری همراه بود سارا دیدار مهاجم ۲۰ ساله تیم ملی هر دو گل ایران را به ثمر رساند و نقش پررنگی در این پیروزی داشت.

تیم ملی فوتبال زنان کشورمان در چارچوب برنامه آماده‌سازی خود برای رقابت‌های پیش‌رو در دومین دیدار دوستانه نیز سوم آبان‌ماه به مصاف تیم ملی نپال خواهد رفت.