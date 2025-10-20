به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نجفی صبح دوشنبه در مراسم افتتاحیه سه پروژه ورزشی در قالب طرح شهید سلیمانی در شهرستان آستانه اشرفیه با بیان اینکه پیشرفت جامعه بشری مدیون آموزش است، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در آموزش، سرمایه‌گذاری برای آینده است

وی با اشاره به دستاوردهای علمی کشور در حوزه انرژی هسته‌ای افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران امروز جزو ده کشور برتر جهان در حوزه انرژی هسته‌ای است

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این موفقیت‌ها حاصل سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و خون شهداست.

نجفی با تاکید به تأمین زیرساخت‌های علمی گفت: تأمین داروهای حیاتی مانند داروی سرطانی نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

وی به اهمیت سلامت جسم و روان در آموزش و پرورش ویژه اشاره کرد و گفت: سلامت جسم و روان همه بویژه دانش آموزان مهم است توجه بیشتر به این حوزه ضروری است

نجفی از تخصیص ۱۴ میلیارد تومان از محل مسئولیت اجتماعی در حوزه نفت خبر داد و افزود: نیمی از این اعتبار به مدارس و نیمی دیگر به مساجد شهرستان آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر اختصاص یافته است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۰ میلیارد تومان از اعتبارات نمایندگان برای توسعه حوزه ورزش در نظر گرفته شده است.