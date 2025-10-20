حیدری نژاد: همدلی مردم کلید پیشرفت و آبادانی است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری نژاد صبح دوشنبه در مراسم افتتاحیه پروژههای پررونق طرح شهید سلیمانی با اشاره به تلاشهای دولت در شرایط دشوار اظهار کرد: دولت با وجود تمام فشارها، در تلاش است تا عمران، آبادانی و نشاط اجتماعی را به ارمغان بیاورد.
فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به نقش مردم در مسیر پیشرفت کشور افزود: مردم در طول دورانهای مختلف این سرزمین نشان دادهاند که در برابر زیادهخواهیها ایستادگی میکنند و همواره امیدآفرین بودهاند.
حیدرینژاد همدلی و همراهی در شهرستان را عامل مهمی در تحقق پروژههای عمرانی دانست و تصریح کرد: این پروژهها با هدف بهرهمندی نسل جوان از امکانات جدید افتتاح شدهاند.
وی حضور پدران و مادران در مراسمهای افتتاحیه از این دست را نشاندهنده باور خانوادهها به آیندهای روشن و پرنشاط برای فرزندانشان بیان کرد.
آستانه اشرفیه ظرفیت بالایی دارد
«محمد رنجبر» مدیر آموزش و پرورش آستانه اشرفیه در این مراسم با اشاره به ظرفیتهای بالای این شهر اظهار کرد: آستانه اشرفیه ظرفیت بالایی دارد و باید توجه بیشتری به مبحث آموزش و پرورش داشته باشیم
رنجبر با اشاره به افتتاح سه پروژه ورزشی در قالب طرح شهید سلیمانی، نصب کفپوش تایل کورت برای زمین والیبال هنرستان دخترانه هفده شهریور، احداث زمین چمن مصنوعی در دبیرستان شهید آتشپوش، احداث زمین چمن مصنوعی در آموزشگاه استثنایی ایمان از پروژههای مهم این طرح بیان کرد.
وی با تأکید بر نقش زیرساختهای ورزشی در ارتقای سلامت دانشآموزان، گفت: این اقدامات گامی مؤثر در جهت بهبود فضای آموزشی و پرورشی شهرستان دانست.
