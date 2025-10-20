۸ کشته و ۲ مفقود در پی توفان گرمسیری «فِنگشِن» در فیلیپین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، جونی کاستیلو، سخنگوی دفتر دفاع مدنی، گفت که ۵ نفر در اثر سقوط درخت در شهرداری پیتوگو در استان کزون، جنوب شرقی مانیل، و ۳ نفر دیگر در منطقه ویسایاس غربی در مرکز فیلیپین کشته شدند.

کاستیلو گفت: ما در حال حاضر در حال تأیید و اعتبارسنجی هشت مورد مرگ گزارش‌شده اولیه هستیم تا مشخص کنیم که آیا مرگ آنها مربوط به توفان بوده است یا خیر.

کاسیلو گفت که عملیات جستجو و نجات برای دو نفر که در رانش زمین در شهر کزون در استان بوکیدنون در جنوب فیلیپین مفقود شده‌اند، ادامه دارد.

او گفت که فنگشن ۱۵۰۰۰ خانواده یا تقریباً ۳۰۰۰۰ نفر را در سراسر کشور تحت تأثیر قرار داده است. وی افزود که ۲۲ هزار نفر از مناطق پرخطر تخلیه شده‌اند.

کاسیلو گفت که این توفان باعث سیل و رانش زمین در مرکز و جنوب فیلیپین شده است.

به طور متوسط سالانه ۲۰ توفان فیلیپین را تحت تأثیر قرار می‌دهد.