۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

محکومیت قاچاقچی ۵ هزار و ۸۲ عدد شال و روسری

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از محکومیت قاچاقچی البسه خارجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: شعبه دوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران به پرونده تخلف نگهداری کالای قاچاق شامل ۵ هزار و ۸۲ عدد شال و روسری و ۵۵ دست پولیور مردانه به ارزش ۱۵ میلیارد و ۴۳۲ میلیون ریال را رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مستندات قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد و ۴۳۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

جعفری نسب گفت: با گزارش اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مهدیه حسن نائینی

